Шымкентский спортсмен признан лучшим каратистом мира

По рейтингу, проведенному международной федерацией каратэ (WKF), в прошлом году шымкентский спортсмен Дархан Асадилов лидировал в мировом рейтинге лучших каратистов.



Он оказался в числе лучших в весовой категории до 60 кг с 9 517 очками. Главные соперники Асадилова Анджело Кречензо (Италия) и Шамдан Ерай (Турция) заняли второе и третье места. ⠀





На сегодняшний день наш земляк, выступающий в весовой категории 60 кг, так как находится в числе лучших олимпийского рейтинга (среди 600 спортсменов), досрочно завоевал лицензию на XXXII-летние Олимпийские игры. Стоит отметить, что каратэ впервые будет представлено на Олимпиаде в Токио.

На своем спортивном пути Дархан Асадилов участвовал в 11 Премьер-лигах, в восьми из которых одержал победу. Он родился в 1987 году. Рост 165 см. Личный тренер Ш.Кажымукан. Спортивное звание Мастер спорта международного класса Республики Казахстан.