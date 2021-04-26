В Шымкенте установят около 3 тысяч дорожных знаков

В целях регулирования дорожного движения в городе Шымкент ежегодно проводится большая работа. В результате в городе снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.



В этом году будет установлено 600 метров искусственных дорожных препятствий, 2 600 дорожных знаков, 15 штук активных пешеходных переходов, 16 светофоров, 250 остановок, нанесена дорожная разметка на 215 километров.





Как сообщили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с начала года по сегодняшний день реализовано несколько из них. В частности, установлено 850 дорожных знаков, искусственное дорожное препятствие на 100 метров. При этом на 45 км дороги нанесена дорожная разметка. Установлены 3 активных пешеходных перехода.

Кроме того, в целях урегулирования дорожных пробок будут организованы правые съезды на перекрестках Сыпырган ата - Аль-Фараби, Сыпырган тас - Тамерлановское шоссе, Рыскулова - Адырбекова, Аргынбекова – Утегенова, Рыскулова – Шаяхметова, Шаяхметова – Аргынбекова, Рыскулова - Казиева, Аргынбекова – Байтерекова.