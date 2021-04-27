Благоустройство Шымкента продолжается

В Аль-Фарабийском районе Шымкента в целях благоустройства города высажено 18 525 саженцев роз и 32 750 саженцев летних цветов. Также были побелены деревья, проведена уборка.





В целях принятия мер в отношении граждан, нарушивших требования "Правил благоустройства территории города Шымкент" юридическими и физическими лицами, засорившими центральные улицы и дворы района, сотрудниками РОВД был организован совместный рейд. Во время рейдового мероприятия были составлены протоколы, наложены штрафы по статье 505 КоАП РК.

Не будем забывать, что чистый город - красивый город. Давайте держать свой город в чистоте! - отметили в акимате города.

Так, на территории реки Кошкар ата был установлен гражданин, распивающий алкогольные напитки в общественном месте, в соответствии со статьей 440 КоАП РК составлен административный протокол. А, житель микрорайона Отырар оштрафован за сброс строительных отходов.