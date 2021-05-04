Казахстанцы переживают из-за комаров-разносчиков COVID-19

В Казнете активно распространяется информация о том, что летом можно заразиться коронавирусом от укуса комара, сообщает zakon.kz.

Пользователи считают, что насекомые превратятся в разносчиков инфекции.

Stopfake.kz отмечает, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Теория о том, что кровососущие насекомые могут заражать людей COVID-19, неверна.

Кроме того, опровержение опубликовано на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

На данный момент информация о возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через укусы комаров отсутствует. Чтобы защититься от инфекции, необходимо держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены, —говорится в сообщении.

Вирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. Насекомые не являются разносчиками этого заболевания.