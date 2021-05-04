Скончался известный дрессировщик Михаил Багдасаров

Народный артист России, дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров умер на 76-м году жизни, сообщает zakon.kz.

Не стало народного артиста России, дрессировщика Михаила Багдасарова, - говорится в сообщении Росгосцирка на странице в Instagram.

По данным цирка, свой профессиональный путь он начал еще 14-летним мальчишкой в Бакинском цирке.

Успех пришел к Багдасарову в 1979 году вместе с новым аттракционом "Давид Сасунский", в котором хищники выходят под музыку Арама Хачатуряна из балета "Спартак".

Осенью 1991 года Михаил Багдасаров впервые представил зрителям свой новый аттракцион "Тигры-шоу", в котором участвовали 18 уссурийских тигров и который сразу завоевал популярность. С этого момента на выступлениях Михаила Багдасарова всегда аншлаги. В этом аттракционе он вывел на арену свою дочь Карину. Начиная с 1994 года, в этом же шоу принимает участие и сын Михаила Багдасарова Артур.

В 1997 году Михаил был удостоен звания Народного артиста России. В конце 2012 года Михаил Ашотович Багдасаров был назначен художественным руководителем Нижегородского цирка. В 2019 году переведен в Москву в генеральную дирекцию Росгосцирка, где продолжал работать до последнего времени, - отмечено в публикации.