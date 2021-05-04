Стали известны подробности о разводе Билла Гейтса

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда не заключали брачный контракт, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, с прошением о разводе в суд обратилась Мелинда Гейтс. По ее словам, их с Биллом брак был безвозвратно разрушен.

Мы больше не верим, что сможем развиваться как пара на следующем этапе отношений, — написал в Twitter миллиардер.

Согласно данным издания TMZ, в документах о разводе нет информации о брачном контракте. Также отмечается, что супруги ранее заключили договор о раздельном проживании.

Билл и Мелинда попросили назначить суд на апрель 2022 года.

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Пара поженилась 1 января 1994 года. У них трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.