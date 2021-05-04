По миллиону тенге получили ветераны Шымкента ко Дню Победы

В рамках государственно-социальной политики 21 ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Шымкенте, получил к празднику ощутимую материальную помощь. На счета участников войны перечислена единовременная денежная выплата в размере 360 МРП, или 1 050 120 тенге.

Поддержка оказана и труженикам тыла. Акиматом производится единовременная денежная выплата 3307 ветеранам тыла в размере 12 МРП, или более 35 тысяч тенге. Всего на материальную помощь труженикам тыла выделено 115 млн 758 тысяч тенге.

Материальная поддержка участников Великой Отечественной войны - один из приоритетов государства, - говорит председатель совета ветеранов Шымкента Иссамудин Рысбай. - Ветеранов всегда поддерживал Елбасы Нурсултан Назарбаев, это дело продолжает и Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Участники войны и труженики тыла никогда не оставались без внимания общества и поддержки государства. К сожалению, их с каждым годом становится все меньше, и наш долг - не забывать подвига наших предков.

Государственную помощь в Шымкенте в эти дни получают и те, кто имеет отношение ко Дню защитника Отечества. Это граждане, приравненные к ветеранам войн, в частности, военнообязанные, направленные в Афганистан, лица, участвовавшие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, лица, ставшие инвалидами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, пострадавшие от радиационных катастроф и аварий. Им перечисляется денежная помощь в размере 36 МРП, а это 105 012 тенге.

В целом, сейчас в Шымкенте проживают 82 124 людей пенсионного возраста, из них 21 ветеран ВОВ, 3307 тружеников тыла и 1728 граждан, приравненных к участникам ВОВ.

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