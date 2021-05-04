У восьми львов в индийском зоопарке выявили коронавирус

Впервые в Индии коронавирус обнаружен у диких животных, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, болезнь выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны.

Глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье рассказал, что работающие в парке ветеринары в конце апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель.

В сафари-зоне площадью более 160 квадратных метров обитают 12 львов в возрасте около 10 лет. По итогам исследования, четыре самца и самки дали положительный результат, - говорится в публикации.

Ветеринары взяли образцы из ротоглотки животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. Ученые центра проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.

По последним данным, Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Уже тринадцатый день подряд число новых заболевших в Индии превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира.