Тайну отношений с юмористом Евгением Петросяном рассекретила молодая жена

Молодая жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла тайну их отношений, передает zakon.kz.

Фанаты довольно часто задают вопросы Брухуновой о ее личной жизни с супругом. Такие темы оставались безответными до текущего момента. В настоящее время молодая супруга решила поделиться фактами из личной жизни с Петросяном, ответив на один вопрос из комментариев блога, пишет портал "Комсомольская правда".

Так она пояснила, что знает мужа намного дольше, чем многие предполагают.

"Вы помогаете мужу в выборе нарядов?" — спросила одна из подписчиц.

Минувшие десять лет его внешний вид — мое творчество, — ответила Брухунова.

Ранее сообщалось, что супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла сообщения о ее проживании в неполной и малообеспеченной семье.

Напомним, Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года в браке, и женился на 32-летней помощнице Татьяне Брухуновой. В прошлом году юная возлюбленная подарила юмористу сына, которого назвали Ваганом в честь отца артиста.