Регулярные авиарейсы возобновят между городами Алматы и Шарджа

4 мая 2021, 18:34
Фото: fbc.ua

Между Алматы и городом Шарджа (ОАЭ) с 21 мая возобновят регулярные авиарейсы. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации, передает zakon.kz.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан с 1 мая 2021 года разрешено возобновление регулярных рейсов между городами Алматы и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю, - говорится в сообщении.

Так, регулярные рейсы между Алматы и Шарджа будут возобновлены авиакомпанией "Air Arabia" с 21 мая 2021 года.

Рейсы будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю (среда, пятница и воскресенье) на воздушных судах типа А-320/321 со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием.


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