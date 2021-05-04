В Казахстане продлили приостановление безвизового въезда для граждан 54 государств

В Казахстане продлили срок приостановления действия безвизового въезда для граждан 54 государств. Об этом сообщили в МИД РК, передает zakon.kz.

В рамках усилий по дальнейшей борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Республики Казахстан приняло решение о продлении срока приостановления одностороннего безвизового режима для граждан 57 государств мира по 31 декабря 2021 года включительно, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что односторонний безвизовый режим введен для граждан 57 стран, в том числе для граждан таких стран как Австралия, США, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Новая Зеландия, Япония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Индонезия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Венгрия, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Таиланд, Великобритания, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.

Граждане этих стран, желающие посетить Казахстан до 31 декабря 2021 года, должны будут получить визу соответствующей категории.