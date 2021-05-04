Подросток в Костанайской области стрелял в двух девушек

Досудебное расследование проводит полиция города Аркалык по факту причинения двум девушкам телесных повреждений, сообщает zakon.kz.

3 мая в управление полиции города Аркалык поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлены 17-летняя и 25- летняя жительницы города с ранами предплечья и бедра, передает Alau.kz.

Девушки шли по улице и услышали хлопок, после которого обнаружили у себя раны на руке и ноге. После чего были вынуждены обратиться в больницу.

На месте происшествия была изъята пуля. Предположительно от пневматического оружия.

Сейчас проводиться досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение среднего вреда здоровью".

Полицией установлен 15-летний подросток, у которого дома была изъята пневматическая винтовка, которая принадлежит его отцу.

В отношении родителей начато административное производство по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".