Огромный болид упал на Японию и попал на видео

На юго-западе Японии на видео попал гигантский падающий болид, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал NHK.

На кадрах видно, как огромный светящийся "шар" рассекает ночную мглу над городом и несколько секунд летит по направлению к земле, оставляя за собой "хвост". После этого он взрывается, освещая небо.

Очевидцы утверждают, что полет болида сопровождался громким гулом. По словам специалистов, это достаточно редкое явление.

Это случилось в понедельник примерно в 20:00. Явление было зафиксировано японскими пользователями социальных сетей, а также камерами телеканала, установленными в префектурах Фукуока и Нагасаки.