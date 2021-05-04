В Костанайской области новые назначения

4 мая 2021, 21:34
Фото: Instagram/arkhimed_mukhambetov

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram рассказал о новых кадровых назначениях в регионе, сообщает zakon.kz.

По согласованию с депутатами маслихатов городов и районов, аким провел кадровые изменения. Так, акимом города Аркалык стал Асанов Амирхан Биркенович, акимом города Лисаковск Ибраев Абай Сарсембаевич.

Акимом Амангельдинского района - Карбозов Талғат Тойшыбекұлы, акимом Житикаринского района - Утегенов Нуржан Каиржанович, акимом Карабалыкского района - Халыков Руслан Болатулы, акимом Наурзумского района - Абишев Кайрат Тынымбаевич.

Перед новыми акимами поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов. Желаю акимам успехов в работе на новом посту! аким Костанайской области Архимед Мухамбетов


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?