В Костанайской области новые назначения

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram рассказал о новых кадровых назначениях в регионе, сообщает zakon.kz.

По согласованию с депутатами маслихатов городов и районов, аким провел кадровые изменения. Так, акимом города Аркалык стал Асанов Амирхан Биркенович, акимом города Лисаковск Ибраев Абай Сарсембаевич.

Акимом Амангельдинского района - Карбозов Талғат Тойшыбекұлы, акимом Житикаринского района - Утегенов Нуржан Каиржанович, акимом Карабалыкского района - Халыков Руслан Болатулы, акимом Наурзумского района - Абишев Кайрат Тынымбаевич.

Перед новыми акимами поставил ряд задач по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов. Желаю акимам успехов в работе на новом посту! аким Костанайской области Архимед Мухамбетов