В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий указ был опубликован в Официальном ежедневнике федерации.

В связи с трагедией на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года объявляется трехдневный национальный траур, - говорится в тексте указа.

Указ президента вступает в силу с момента его публикации и будет действовать по 7 мая включительно, государственные флаги должны быть приспущены 4 и 6 мая.

Ранее в Мехико обрушился метромост с находившимся на нем поездом. Погибли 24 человека, еще 79 получили ранения.

Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.