Инклюзивные сообщества Нур-Султана ознакомились с концепцией школ BINOM

Вопрос внедрения инклюзивного образования в инновационных школах международного уровня поднимали не так давно депутаты маслихата. При утверждении проекта народные избранники просили застройщика учесть интересы детей с особыми потребностями.

Это было одним из главных пунктов рабочей сессии. И вот на днях компания BI Group, которая выступила инициатором встречи, презентовала концепцию будущего объекта представителям инклюзивных сообществ - "Общество детей-инвалидов г. Астана", "Мир равных возможностей", "Центр семейного успеха", "Мама Про", "Молодежное общество инвалидов", "Ана құшағы", "КАМЕДА", "Co Make", "Общество инвалидов TIFLOSMART" и "Ерекше балалар".

Насиха Джолдыбалинова – мама девочки с особыми потребностями. По ее словам, в Нур-Султане нет интернатов, где развивались бы дети с серьезными нарушениями зрения, либо полным его отсутствием. Поэтому в школу BINOM, говорит женщина, отдала бы ребенка с удовольствием, если позволят стандарты общеобразовательного учреждения.

Представленный формат школы очень понравился. Конечно, хочется, чтобы все задуманное свершилось. Единственное, нюансы, которые были оговорены на встрече надеемся учтут и, в дальнейшем, рассмотрят вопрос обучения в этих объектах слабовидящих и слепых детей. Может это будет не в рамках инклюзии, а отдельное звено, но именно на базе такого учебного заведения. Тем более что в столице подобной школы нет, - отметила Насиха Джолдыбалинова, ОФ "Мир равных возможностей".

Оснащенность типовых объектов образования сейчас - 3-4%, проекты BINOM будут оборудованы на 21%. Но самое важное, в них предусмотрят всю необходимую инфраструктуру для детей с ООП: двери, открывающиеся в противоположную сторону, лифты для маломобильных учеников, пандусы, подъемники, регулируемая высота столов и парт, тактильные полосы, медпункт, где будут обучать приемам оказания первой медицинской помощи, а также оборудования для занятия адаптивной физической культурой. Последнее, кстати, вызвало немало вопросов среди участников.

В наших школах все еще действует модель Советского союза: бегать, прыгать, подтягиваться, или как говорится в известной фразе - быстрее, выше, сильнее. Сейчас технологический прогресс шагнул вперед и уже появляются новые подходы в развитии физической культуры - изучение цигуна, дыхательных упражнений, йога, таэквондо, каратэ-до, то есть все, что касается восточных единоборств и оздоровительных систем. Такие новшества вы рассматриваете? - добавил Фархат Катренов, руководитель ОО "Общество инвалидов TIFLOSMART".

"Мы не можем отходить от госстандартов. Но тем не менее в наших школах будут два спортивных зала, помещение для занятия гимнастикой, внутренние дворы, 4 work out площадок, развитая игровая зона на территории здания, чтобы дети могли очень много времени проводить не только внутри, но и снаружи объекта. Однако повторюсь, что мы всегда открыты к предложениям и будем исходить из потребностей учеников и потенциала учителей физкультуры", - уточнила Шолпан Кадырова, управляющий директор компании BINOM Schools .

Как утверждает Шолпан Кадырова, прежде чем приступить к работе с детьми, сотрудники компании и персонал школы, пройдут специальные обучающие курсы. Ученики будут заниматься соцпроектами, а для ребят, соблюдающих диету разработают меню безопасной еды. Учиться в новых объектах может любой желающий, набор первоклашек уже идет, остальные классы начнут формировать с 1 июня. Как заметил застройщик, отвечая на вопрос присутствующих, превышать проектную мощность заведения они не будут.

Я сужу по школе, куда ходит мой ребенок. Сейчас у них происходит так: до окончания последнего урока еще 10 минут, а их выгоняют, потому что на подходе уже вторая смена. И вся полезная площадь там занята. В вашей школе, я так понимаю, дети будут свободно учится в две смены, но, помимо этого, будет еще достаточно места, где можно дополнительно позаниматься, - говорит Оксана Омельковец, представитель ОО "Общество детей-инвалидов г. Астана".

Представители фондов выдвинули ряд предложений, которые помогут детям с особыми потребностями быстрее адаптироваться к обучению в школах нового формата: кабинет гигиены, логистика, специальные диванчики и зоны отдыха, говорящий светофор, скоростемеры и тактильные линии снаружи здания, строительство объектов в старой части города. Эта проблема, как выяснилось, волнует инклюзивные сообщества больше всего.

8-я школа – аварийная, в ней никто не учится, она просто занимает пространство. Если ее оптимизировать, снести и на этом месте поставить учебное заведение. Потому что на правом берегу, мои коллеги согласятся, очень большой процент людей с ООП и у них нет возможности доехать до ваших объектов. Этот частный сектор уже огорожен под снос. То есть, там сейчас поставят очередную парковую зону непонятно для кого, лучше бы там появилась школа, - заключила Надия Боранбаева, представитель общественного фонда Co-make.

Все озвученные пожелания застройщик по возможности обсудит вместе с акиматом. Отметим, что строительство школ по принципу ГЧП – это открытый конкурс, где свои проекты может представить любая компания.