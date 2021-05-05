Больше всего предприниматели Алматы жалуются на мониторинговые группы. Об этом сообщили в прокуратуре Алматы, передает zakon.kz.

В рамках работы по защите бизнеса в прокуратуре был создан call-центр, куда предприниматели могут обратиться по любым вопросам, касающимся их деятельности. С начала года туда поступило 118 вызовов. Больше всего жалуются на мониторинговые группы.

По каждому сообщению прокуроры оказывают правовую помощь и дают разъяснения.

Вместе с тем при диалоге с предпринимателями зачастую выявляются решения мониторинговых групп, которые вызывают оправданное недовольство субъектов бизнеса, - сказал начальник Управления по защите общественных интересов прокуратуры Алматы Садиров Ф.С.

К примеру, прокуратура пресекла незаконную практику мониторинговой группы Алмалинского района. Эта группа в дневное время заходила в пустые кафе и несмотря на отсутствие посетителей пыталась оштрафовать предпринимателей за превышение числа посадочных мест.

Составы мониторинговых групп утверждены постановлением акимата. Туда входят представители акиматов, полиции, РПП "Атамекен" и общественные деятели. Их рейдовые мероприятия легитимны лишь при выезде в полном составе. Они не могут в одиночку посещать объекты бизнеса. Проведение рейдов сотрудниками, не имеющими отношения к мониторинговым группам, также является незаконным. В таких случаях предприниматели вправе не допускать их на объект.

К примеру, в один из объектов Наурызбайского района сотрудники полиции наведались под видом мониторинговой группы и требовали закрыть объект, поскольку действует запрет. На самом деле это заведение работало в рамках пилотного проекта Ashyq. После вмешательства прокуратуры указанные сотрудники были привлечены к ответственности.

Прокуроры также уделяют внимание изучению ограничительно-запретительных мер, которые принимают контролирующие службы. Здесь тоже выявлены серьезные нарушения.

Руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля Бостандыкского района своим постановлением приостановил деятельность 17 объектов из-за того, что у нескольких сотрудников в этих объектах был выявлен COVID-19. Среди таких объектов банк, частные школы, университеты и др. По закону органы санэпиднадзора не имеют таких полномочий. Поэтому прокуратура была вынуждена вмешаться в эту ситуацию и отменить незаконные постановления.

По акту надзора виновные должностные лица привлечены к административной ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность. Указанные объекты возобновили свою работу, - сообщил Садиров.

Помимо работы мониторинговых групп прокуратура отслеживает соблюдение прав и интересов предпринимателей во всех сферах взаимоотношений с государственным аппаратом.

В процессе этой работы были выявлены системные нарушения, устранение которых способствовало восстановлению прав порядка 30 тысяч предпринимателей.

В частности, по мерам прокуратуры в отношении 130 предпринимателей отменены незаконные проверки и административные штрафы.

18 предпринимателям оказано содействие в выдаче разрешительных документов и получении качественных государственных услуг.

По актам надзора 11 предпринимателям помогли получить оплату за выполненные услуги в рамках государственных закупок. Виновные должностные лица, искусственно затягивавшие оплату, привлечены к ответственности.

Садиров призвал бизнесменов Алматы обращаться в call-центр прокуратуры по телефону 8-701-775-55-00 по любым неправомерным решениям и действиям государственных органов. Кроме того, он призвал их отнестись с пониманием к ограничительным мерам со стороны государства для недопущения роста заболеваемости COVID-19.