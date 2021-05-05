Британцам предложат третью дозу вакцины от COVID-19

Британцам старше 50 лет осенью предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, власти Великобритании таким образом пытаются предотвратить рост заболеваемости к Рождеству.

По данным газеты "The Times", в настоящее время проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Криса Уитти.

Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Альтернативным вариантом может стать вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета или американской компании Moderna, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, чтобы в сжатые сроки сделать прививки максимальному числу людей, интервал между введением двух доз вакцины в королевстве увеличили с трех недель до трех месяцев.

Газета.ру сообщает, что 16 апреля стало известно, что в Великобритании был обнаружен новый вариант коронавируса.

По предварительным данным, подтверждено 77 заражений. Специалисты выявляют людей, с которыми могли взаимодействовать инфицированные.

Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер добавил, что в новом штамме вируса имеется сразу две белковых мутации.