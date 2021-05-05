"Ханституция" подписана. Президент Кыргызстана усилил свои полномочия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую редакцию Конституции республики, сообщает zakon.kz.

Церемония подписания состоялась в государственной резиденции "Ала-Арча" и транслировалась в прямом телеэфире.

Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество, - считает глава государства.

11 апреля в стране состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию и выборы в местные органы власти. По данным ТАСС, участие в голосовании приняли около 37% граждан, большинство из них высказались за принятие изменений основного закона.

Инициатором изменения Конституции выступил Жапаров. Предложенный им вариант конституции называют Ханституцией. Новый основной закон делает из Кыргызстана суперпрезидентскую страну.

Стоит отметить, что разработкой поправок в Конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек.