Twitter запустил аналог Clubhouse

Twitter запустил новую функцию под названием Spaces live-audio room, передает zakon.kz.

Функция позволяет пользователям стать участниками аудио-разговоров в реальном времени в специальных виртуальных комнатах.

В процессе живых разговоров пользователи Twitter будут наблюдать фиолетовые пузыри, на которые можно нажать, чтобы присоединиться к пространству. Оказавшись внутри, участники могут направлять сообщения этим пространствам. В свою очередь, хозяин комнаты может модерировать ее с помощью регулирования участников, то есть их добавления или же удаления.

Как сообщают "Известия", обновленная функция была запущена 3 мая для пользователей iOS и Android.

Clubhouse запустили в марте 2020 года. Социальная сеть работает по приглашениям, ее пользователи могут запускать тематические "комнаты" с аудиотрансляциями.