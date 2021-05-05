В Нур-Султане вакцинация китайской Sinopharm начнется 6 мая

В столице с 6 мая начнется массовая вакцинация китайской вакциной Sinopharm. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов на онлайн-брифинге, передает zakon.kz.

На днях на склады Управления поступила китайская вакцина Sinopharm в количестве 7 400 доз. Вакцинировать население китайской вакциной по желанию мы начинаем с завтрашнего дня в организациях ПМСП, то есть только в медорганизациях, - сообщил он.

При этом глава управления отметил, что каждый желающий сам выбирает, какой вакциной ему вакцинироваться.

По его словам, на 5 мая, в остатке имеется более 30 тысяч доз вакцин российской вакцины "Спутник-V", отечественной вакцины – порядка 1000 доз.

Согласно разнарядке ожидаем поставки еще более 15 тысяч доз вакцин "Спутник-V". Касательно количества и даты поставки казахстанской вакцины будет сообщено дополнительно, - добавил Муратов.

Он рассказал, что для широкого охвата населения вакцинацией в столице увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100.

В связи с расширением пунктов вакцинации время работы организаций ПСМП сокращено с 8:00 до 22:00 часов, для ТРЦ режим работы остается прежним - с 10:00 до 22:00 часов.

На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ "Mega Silk Way", "Keruen", "Хан Шатыр" и "Абу-Даби Плаза", "Азия Парк". В минувшие выходные пункты вакцинации мы организовали в торговом комплексе "Биг Шанхай" и Центральном рынке.

По его словам, пункты вакцинации при торговых комплексах вакцинировали свыше 10 тысяч человек.

Кроме того, организованы выездные бригады, которые продолжают работу массовой вакцинации трудовых коллективов. Количество желающих получить вакцину от COVID-19 в различных предприятиях достигает до 1000 человек.