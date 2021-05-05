Нигматулин: Уточнение бюджета направлено на повышение качества жизни граждан

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал исполнительные органы направить усилия на эффективное использование бюджетных средств, дополнительно выделенных на реализацию поручений руководства страны, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили изменения в Закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".

Сегодняшнее уточнение республиканского бюджета направлено на выполнение стратегического курса Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также поручений Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данных в его Послании народу Казахстана. Сегодня конкретные и значительные средства дополнительно выделяются на здравоохранение, образование, на развитие инфраструктуры, на поддержку малого и среднего бизнеса. Теперь Правительству, центральным и местным исполнительным органам необходимо эффективно использовать эти немалые средства для решения намеченных задач, - резюмировал обсуждение Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что депутаты Парламента, используя свои конституционные полномочия, будут держать на постоянном контроле эффективность и своевременность освоения этих бюджетных средств.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что традиционно увеличены расходы на развитие социальной сферы - на 374 млрд. тенге. Свыше 140 млрд. тенге выделяется на реконструкцию и ремонт республиканских и местных автомобильных дорог. Свыше 90 млрд. тенге направляется на продолжение реализации мероприятий в рамках Дорожной карты занятости. Порядка 70 млрд. тенге – на реализацию проектов в рамках программы "Ауыл – ел бесігі".

Особо надо отметить, что свыше 265 млрд. тенге выделяется на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметил Председатель Мажилиса.

Говоря о готовности депутатского корпуса к совместному конструктивному взаимодействию с Правительством, Нурлан Нигматулин призвал исполнительные органы к системной работе.

В частности, по мнению Спикер Мажилиса, министерство национальной экономики должно стать главным стратегическим штабом по развитию экономики в стране, определить, куда направить выделенные средства, чтобы они дали максимальную отдачу, обеспечили рост экономики.

При этом рост экономики должен выражаться не просто в победных цифрах и процентах, а в улучшении качества жизни наших граждан, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.





