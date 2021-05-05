Парни на трех машинах устроили беспредел в Алматинской области

Участников кортежа оштрафовали за многочисленные нарушения ПДД в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции области, 30 апреля водители в возрасте 22-23-лет в составе кортежа разъезжали по Карасайскому району. Один из них решил снять на камеру многочисленные нарушения ПДД разместить ролик в соцсетях.

В результате стражи порядка составили 9 административных протоколов на трех водителей и одного пассажира, - отметили в полиции.

В том числе: за управление транспортными средствами без государственных номерных знаков – 2; за невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроении, развороте, повороте или остановке – 2; за открытие дверей и высовывание в оконные проемы во время движения – 1; за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности – 2; за управление транспортным средством без заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности – 1; за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, вынудившее других участников движения резко изменить скорость и направление движения – 1. Ответственность за совершение данных правонарушений предусмотрена шестью статьями, - уточнили в ведомстве.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 180 тысяч тенге.

Lexus, Toyota и Subaru водворены на штрафную стоянку.