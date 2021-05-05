Что изменилось в Правилах перевозок пассажиров и багажа автотранспортом

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК своим приказом от 27 апреля 2021 года внес изменения и дополнения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передает zakon.kz.

Так, говорится, что автобусы и микроавтобусы, используемые при автомобильных перевозках пассажиров и багажа, должны соответствовать требованиям национальных стандартов, при этом:

на маршрутах регулярных городских и пригородных автомобильных перевозок допускается использование городских автобусов (класс I), имеющих не менее двух пассажирских дверей, микроавтобусов, а также междугородных автобусов (класс II) на маршрутах регулярных пригородных автомобильных перевозок;

на маршрутах регулярных междугородных межобластных и международных автомобильных перевозок должны использоваться междугородные автобусы (класс II) или автобусы дальнего следования (класс III).

При протяженности данных маршрутов до 300 км по дорогам республиканского значения допускается использовать микроавтобусы.

Нерегулярные и регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются при оборудовании аппаратурой спутниковой навигации с предоставлением информации организатору перевозок в режиме реального времени.

Также говорится, что на автовокзалах и автостанциях эксплуатация эпидемически значимых объектов допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или уведомления о начале деятельности.

Вместе с тем говорится, что при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров и багажа перевозчики должны оформлять путевые листы на бумажном носителе или в форме электронно-цифрового документа.

При оформлении путевого листа на бумажном носителе перевозчик обеспечивает его регистрацию в Единой системе управления транспортными документами.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 мая), за исключением ряда норм.