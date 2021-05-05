Глава Минздрава положительно оценил темпы вакцинации от КВИ

Эффективность вакцинации налицо и в дальнейшем темпы будут зависеть от слаженной работы системы здравоохранения, сообщил в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим, что процесс вакцинации сейчас идет активно. Наши граждане еще более доверяют вакцинам. Мы видим тот эффект, что порядка всего 0,02% граждан из 1,5 млн граждан, которые получили вакцину, всего лишь заболели. Это говорит о том, что эффективность вакцинации, она налицо, и, конечно, я бы хотел отметить, что дальнейшие темпы вакцинации также будут зависеть от слаженной работы системы здравоохранения, а также от осознанного подхода самих граждан и правильного выбора их в пользу своих родных и в развитии коллективного иммунитета, — объяснил Цой.

Что касается остатков вакцин, то, по его словам, они в достаточном количестве для граждан страны.

По информации министра, на сегодня в регионы на складах поставлено 547 тыс. доз второго компонента, но помимо этого порядка 400 тыс. доз произведено карагандинским фармзаводом и в ближайшее время ожидается поставка дополнительно 500 тыс. доз вакцин.

Поэтому дефицита нет. Вакцинами мы обеспечены. Думаю, что сами темпы вакцинации ускорятся, — добавил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан