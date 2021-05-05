Как будет развиваться самоуправление в Казахстане: Кенесы наделят полномочиями акиматов

Министерство национальной экономики РК разработало Концепцию развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года, передает zakon.kz.

Как отмечается, принятие Концепции позволит реализовать конституционные нормы, создать законодательные основы организации, деятельности и развития местного самоуправления, провести действенные реформы в сфере децентрализации и демократизации власти, повысить роль граждан в решении вопросов местного значения, создать условия для прямого участия граждан в управлении территориями.

Реализация Концепции предполагается в два этапа:

I этап: 2021- 2024 годы.

Новые реформы должны начаться с внедрения прямых выборов акимов сельских округов.

Развитие местного самоуправления невозможно без участия жителей. В этой связи, необходимо активно вовлекать местных жителей в управление населенными пунктами.

Будет внедрен институт онлайн-петиций, в котором активное участие будут принимать депутаты маслихата.

Кроме того, будет обеспечена онлайн трансляция всех заседаний маслихатов. Деятельность маслихата станет открытой для всех граждан.

В целях обеспечения качественного внедрения новых представительных и исполнительных органов местного самоуправления в ряде районов следует провести апробирование.

На основании полученных результатов будут разграничены уровни государственного управления и местного самоуправления.

В рамках принятия нового закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан" сформирують органы местного самоуправления.

Органам местного самоуправления предоставляются полномочия и финансы для реализации своих функций.

Также будут внедрены прямые выборы акимов районов в областях и городах, а также городов областного значения, за исключением административных центров областей.

II этап: 2025-2030 годы.

На втором этапе продолжится децентрализация полномочий. Передаваемые полномочия будут сопровождаться необходимыми средствами.

Кроме того, будет осуществлена оптимизация систем органов внешнего государственного аудита.

Постепенно будет проведено совершенствование административно-территориального устройства с учетом мнения жителей.

Все принимаемые меры будут сопровождаться активным обсуждением и контролем реализации через современные инструменты управления.

Что изменится

Так, планируется, что значительным шагом в реализации самоуправления будет передача с районного уровня на уровень села функции по:

разработке и утверждению правил благоустройства и санитарной очистки, содержания и защиты зеленых насаждений, выпаса скота и выгула домашних животных;

решению вопросов благоустройства и внешнего оформления общественных мест;

осуществлению организации выставочно-ярмарочной деятельности и мониторингу уличной торговли;

учету и регистрации земельных участков, предназначенных под могилы;

санитарному осмотру улиц;

организации осуществления раздельного сбора коммунальных отходов;

мониторингу и составлению ежемесячной отчетности по статусу решения вопросов, которые были подняты на отчетных встречах;

оказанию электронных услуг с применением информационных систем в пределах своей компетенцией;

осуществлению мониторинга социальной напряженности и рисков возникновения трудовых конфликтов и так далее.

Кроме того, учитывая усиление института местного самоуправления и роли граждан в управлении сельским округом, планируется передать подотчетность участковых инспекторов полиции акимам сельских округов.

Как отмечают разработчики концепции, для развития местного самоуправления потребуется повышение уровня гражданского правосознания и правовой грамотности населения.

Для этой работы предлагается активно использовать потенциал неправительственных организаций.

Также предстоит разработка интернет портала местного самоуправления, на котором в обязательном порядке будут публиковаться планы развития сельских округов, сведений о поступлениях в бюджет, решений представительного органа местного самоуправления, гражданского бюджета и другие.

Портал станет площадкой для взаимодействия органов местного самоуправления с местным сообществом, рассмотрения гражданских инициатив и другие. Информация должна быть всегда актуальной, простой и понятной для всех граждан.

В местных сообществах периодически должны проводиться конкурсы проектов. Лучшие проекты, направленные на озеленение территорий, создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, спортивные и игровые площадки и иные объекты), за которые проголосует большинство жителей, будут финансироваться из бюджета сельского округа. Объемы средств для проведения конкурсов будет определяться представительным органом.

Также на базе существующих домов культур планируется организовать центры притяжения жителей и общественно-культурной жизнедеятельности села - "Community center" (общественный центр), где можно расположить библиотеки, актовый зал, условия для получения электронных государственных услуг, а также другие сферы бытовых услуг. Данный объект должен стать местом коллаборации (сотрудничества) местного сообщества.

Одним из компонентов гражданского образования станет воспитание у молодежи понимания важности проявления общественной инициативы для решения вопросов местного значения.

В связи с чем для учеников школ, студентов специализированных и высших учебных заведений предлагается предусмотреть внеклассный курс в формате дебатов по изучению "Принципов местного самоуправления и вовлечения граждан в процесс принятия решений". Также, следует дать возможность внедрения выборов лидеров ученического/студенческого самоуправления.

Эти мероприятия нацелены на стимулирование привлечения молодежи в местное самоуправление, посредством информирования учащихся о целях и задачах местного самоуправления, возможности участия в развитии своего населенного пункта, - считают в ведомстве.

Законодательно будет установлен порядок формирования и полномочия сходов местного сообщества и различные инструменты вовлечения граждан, в том числе с использованием современных подходов и цифровых технологий. Также необходимо учесть значимость интернет-сообществ как эффективного инструмента развития местного самоуправления и повышения гражданской активности.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить успешную преемственность в дальнейшем развитии института местного самоуправления, а также вывести рассмотрение и решение вопросов местного самоуправления на качественно новый уровень, - отмечается в концепции.

Кенесы – малые правительства?

Также документ предусматривает создание коллегиального органа местного самоуправления путем преобразования действующего собрания местного сообщества с функциями представительного органа на уровне сельских округов - Кенес.

Порядок проведения раздельных сходов местного сообщества и количество представителей населенного пункта, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходе местного сообщества будет определяться маслихатом района (города областного значения).

Таким образом расширятся полномочия схода местного сообщества по вопросам определения приоритетных задач по развитию местного сообщества и сроков их реализации, согласования плана развития местного сообщества, предложенного акимом, изменения административно-территориального устройства, заслушивание отчетов акима сельского округа, а также инициирование вопроса перед маслихатом о прекращении полномочий акима сельского округа.

Члены Кенеса будут избираться открытым голосованием на сходе местного сообщества, сроком на три года из числа граждан РК, проживающих в соответствующей административно-территориальной единице. При этом Кенес может быть распущен сходом местного сообщества.

Председатель Кенеса будет избираться открытым голосованием из числа членов Кенеса сроком на три года.

В последующем планируется предусмотреть возможность голосования в режиме онлайн с помощью технологии электронного голосования, через приложения или интернет портал.

Кенес будет принимать правовые акты, имеющие силу на соответствующей территории.

Все принятые Кенесом правовые акты подлежат обязательной публикации в электронном виде в средствах массовой информации.

В полномочия Кенеса будут входит утверждение плана развития местного сообщества, согласованного со сходом местного сообщества, утверждение бюджета, а также осуществление контроля над его исполнением.

Кроме того, Кенесом будут регулироваться вопросы благоустройства, санитарии населенных пунктов, уличной торговли, проведения праздничных мероприятий и конкурсов.

Также Кенес будет наделен компетенцией по регулированию размеров ставок налогов и плат, например:

увеличения или уменьшения базовых ставок земельного налога;

установление коэффицента зонирования для определиения налоговой базы по налогу на имущество.

Кенес будет иметь возможность регулировать размер оплаты труда работников аппарата акима (администрации местного самоуправления), нанимаемых по трудовому договору, по представлению акима сельского округа.

Также Кенесом будет утверждаться тарифы по платным услугам, оказываемым администрацией местного самоуправления.

Таким образом, образование Кенеса станет основой для создания низового уровня самоуправления, наиболее приближенного к гражданам. Через прямые выборы членов Кенеса граждане смогут участвовать в местной политической жизни, - отмечают разработчики.

Как будут выбирать акимов

Аким сельского округа будет являться руководителем исполнительного органа - администрации местного самоуправления и его должность станет выборной непосредственно гражданами.

Выдвижение кандидатов в акимы сельского округа будут осуществляться политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения с установлением базовых квалификационных требований – возрастного ценза для кандидатов в акимы сельского округа не моложе 25 лет, а также наличия высшего образования.

Кроме того, будут законодательно закреплены основания и порядок инициирования досрочного прекращения полномочий акима сельского округа, в том числе за неудовлетворительные результаты работы, неэтичное поведение и прочее.

Маслихат района (города областного значения) будет наделен правом досрочного прекращения полномочий акима сельского округа. Собрание местного сообщества, а после образования коллегиального органа Кенес также будет иметь возможность инициирования прекращения полномочий акима перед маслихатом.

При этом на данном этапе статус акима сельского округа следует отнести к административным государственным служащим. В последующем, при внедрении прямых выборов акимов районов и городов областного значения, необходимо рассмотреть вопрос отнесения акимов сельских округов к категории выборных политических государственных служащих.

В дальнейшем на основе детального анализа по итогам прямых выборов акимов сельских округов и при необходимости в выборный процесс будут внесены коррективы.

Какими полномочиями наделят акима

Аким будет обеспечивать организацию исполнения решений Кенеса и реализации стратегических задач на местном уровне.

В основные функции акима сельского округа будут входить: регулирование земельных отношений, обеспечение водоснабжения населенных пунктов, учет и организация помощи социально-уязвимым слоям населения, организация работ по благоустройству, освещению, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов и так далее.

В последующем по результатам функционального анализа и децентрализации полномочия акимов сельских округов расширятся.

Аким сельского округа будет нести ответственность за реализацию возложенных на него функций перед Кенесом.

Внедрение прямых выборов акимов предоставит возможность избирать акимов непосредственно населением. В свою очередь избранный аким будет подотчетен населению за проводимую работу. Кроме того, наделение акима сельского округа функциями, направленными для развития инфраструктурных и других социально-значимых объектов жизнеобеспечения, благоприятно повлияет на оперативные решения данных вопросов, - говорится в концепции.

Вводится новый исполнительный орган

Появится новая структура исполнительного органа - Администрация местного самоуправления.

С учетом анализа зарубежного опыта вместо действующего аппарата акима будет разработана новая организационно-правовая форма "администрации местного самоуправления".

В рамках пилотного проекта будет апробировано создание – "администрации местного самоуправления", организационно-правовая форма которого позволит оказывать ряд услуг по обеспечению жизнедеятельности местного сообщества, в том числе платных услуг, определяемых Кенесом.

Оптимизируются многие бизнес процессы в деятельности администрации местного самоуправления для обеспечения гибкости, оперативности и эффективности их деятельности по решению вопросов местного значения.

Штатная численность административных государственных служащих аппарата акима (администрации) останется в рамках, определенных лимитом штатной численности для сельских округов.

При этом аким сельского округа может принимать дополнительных работников по трудовому договору за счет экономии бюджетных средств и (или) поступлений.

Перечень сотрудников, нанимаемых по трудовому договору, будут формироваться по решению Кеңеса с учетом производственной необходимости и являться вспомогательной службой аппарата (администрации) (программист, статист, делопроизводитель, архивариус, секретарь, охранник, агроном, водитель, механизатор, плотник, дворник, разнорабочий).

Кроме того, в целях привлечения квалифицированных и опытных кадров на работу в администрации местного самоуправления будут предусмотрены меры социально-финансовой поддержи (надбавка к заработной плате, предоставление жилья, единовременные подъемные выплаты и другие).

В функции администрации местного самоуправления будут входить обеспечение деятельности акима и жизнедеятельности соответствующего сельского округа. При этом организационно-техническое обеспечение деятельности Кенеса, в частности по подготовке заседаний, ведению протокола, сбору подписей членов Кенеса и другие, также будет являться функцией администрации.

По итогам пилотного проекта будет рассмотрено дальнейшее внедрение "администрации местного самоуправления".

Как ожидается, в результате реализации концепции, что второго полугодия 2021 по 2025 годы будут переизбраны 2345 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 21 мая.