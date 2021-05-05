Первый приподнятый пешеходный переход появился в столице

В Нур-Султане появился первый приподнятый пешеходный переход. Об этом сообщили в Департаменте полиции, передает zakon.kz.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности, а также в рамках пилотного проекта по ограничению максимальной скорости на основных дорогах частного сектора столицы (Уркер, Коктал, Агрогородок, Железнодорожный, Пригородный, Интернациональный, Куйгенжар, Мичурино) до 40 км/ч Департаментом полиции впервые применен приподнятый пешеходный переход – (пандус) в ЖМ Чубары в районе ТЦ "Қоңырат" по ул. Космонавтов, для принудительного снижения скорости транспортных средств на подходах к нему, - говорится в сообщении.

Как отмечается, приподнятый переход позволит обеспечить профилактику правонарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с наездом на пешеходов и превышением допустимой максимальной скорости.

По данным ДП, за 12 месяцев 2020 года в жилых массивах было зарегистрировано более 914 ДТП, в результате которых более 900 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.