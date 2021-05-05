Россиянка просит полмиллиона долларов за бой с Фирузой Шариповой в Нур-Султане

Чемпионка мира, россиянка Софья Очигава заявила о готовности боксировать с казахстанской спортсменкой Фирузой Шариповой в Нур-Султане за полмиллиона долларов, передает zakon.kz.

Чемпионка мира по версии IBA и обладательница пояса WBC Silver Софья Очигава из России прокомментировала возможный реванш с чемпионкой мира в трех весовых категориях, казахстанкой Фирузой Шариповой у нее на родине.



- Ваш реванш с Фирузой Шариповой в Казани 3 апреля сорвался. У Фирузы запланирован бой 6 июля в Нур-Султане. Готовы ли Вы стать ее соперницей? И насколько Вы сами заинтересованы в этом реванше?



- Первый бой я выиграла, поэтому большого интереса у меня нет. Но если будет сделано достойное финансовое предложение, я готова провести реванш.



- О какой сумме может идти речь?



- Давайте посмотрим на последний бой моей потенциальной соперницы Кэти Тейлор. Сумма ее минимального гарантированного гонорара без учета бонусов составила 1,38 миллиона долларов, а ее оппонентки Наташи Джонас - 485 тысяч долларов. Это вполне реальные суммы в соответствии со статусом боя. И я, и Фируза стоим в рейтинге выше Джонас, поэтому я считаю, что наши гонорары должны быть сопоставимыми.





Готова боксировать с Фирузой в Нур-Султане за полмиллиона долларов. Это будет бой за титул чемпиона мира и статус обязательной претендентки на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Сейчас этот статус принадлежит мне, а Фируза к нему только стремится.



- Не боитесь ли необъективного судейства?



- Нет, этот бой будут санкционировать международные организации IBA и WBC, чьи пояса я поставлю на кон. Все судьи будут назначены ими, и вряд ли среди них окажутся россияне и казахстанцы. Поэтому я думаю, что судейство будет объективным.