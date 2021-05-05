Токаев дал поручения главе Нацбанка

5 мая 2021, 18:37
Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 4 месяца 2021 года, перспективах развития мировой экономики на фоне третьей волны пандемии коронавируса, а также о росте инфляции и инфляционных ожиданиях в мире, - говорится в сообщении Акорды.

Президент был проинформирован о годовой инфляции в Казахстане в апреле текущего года и ускорении ее непродовольственной части на фоне восстановления спроса.

Ерболат Досаев доложил о предварительной оценке платежного баланса за первый квартал 2021 года, улучшении состояния золотовалютных резервов Казахстана и итогах управления активами Национального фонда за 4 месяца текущего года.

Также были представлены данные о росте объемов вкладов и кредитования экономики по итогам первого квартала 2021 года, а также озвучены дополнительные меры по обеспечению граждан достаточным уровнем пенсионных накоплений.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений.


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