Когда пройдет ЕНТ в Нур-Султане

Единое национальное тестирование в 2021 году пройдет в электронном формате по принципу "один тестируемый – один компьютер – одна камера", сообщает zakon.kz.

Тестирование для выпускников школ текущего года, претендующих на получение гранта, проводится на бесплатной основе дважды с 6 мая по 30 июня. Заявки принимаются с апреля по июнь 2021 года. В ходе этой работы будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. В этом году обучение заканчивают 7567 учащихся, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте акимата Нур-Султана

Выпускники школ при регистрации на ЕНТ имеют право выбрать дату и время прохождения тестирования, а количество предметов останется прежним (три обязательных и два профильных). Всего на тестирование отводится 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ могут набрать максимум 140 баллов.

Общее количество допускаемых учащихся в здание, где будет проводиться тестирование, не превышает количество столов, расположенных в аудитории. Посредством металлоискателя проверяется наличие у кандидатов электронных приборов, мобильных телефонов.

В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями устанавливается ограничение на посещение с родителями, а контролировать процесс тестирования родители смогут посредством онлайн-трансляции.

Управлением образования утвержден алгоритм проведения ЕНТ, согласованный с департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в котором прописаны условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Единое национальное тестирование проводится с полным соблюдением саннорм, - отмечается в сообщении.

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