Пандемия не отступила - Аким Алматы обратился к горожанам

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в преддверии праздничных выходных призвал алматинцев не рисковать здоровьем и не подвергать опасности близких, передает zakon.kz.

По данным Сагинтаева, озвученным в прямом эфире программы Akimat Live на ТК «Алматы», за сутки 4 мая в Алматы зарегистрировано 645 случаев коронавирусной инфекции, из них 553 случая с симптомами и 92 без симптомов. Выписаны за сутки 574 человека, поступили в стационары - 293.

В инфекционных стационарах общей мощностью на сегодняшний день 6 060 коек находятся 3 475 человек, в том числе 95 детей. На амбулаторном наблюдении находятся 4 830 человек, из них с симптомами, в состоянии легкой и средней степени тяжести – 4 240, без симптомов – 590.

С начала пандемии в Алматы зарегистрирован 57 171 случай КВИ, показатель на 100 тыс. населения - 2809,8. В том числе с начала 2021 года по 4 мая включительно зарегистрировано 38 650 случаев. Так, в январе – 3607 случаев, в феврале - 2945, в марте - 9525, в апреле - 20 563 случая.

Отмечается незначительное снижение как суточного прироста (с 1,4 неделю назад до 1,1), так и показателя заболеваемости за последние 7 дней с 247,5 до 243,2 при сохранении репродуктивного числа на уровне 1,0.

Продолжается снижение удельного веса бессимптомных и увеличение симптомных больных: январь - 73%, февраль - 70%, март - 78%, апрель - 86%, 4 дня мая - 88,8%. Это свидетельствует о росте заболеваемости, обусловленном мутировавшими штаммами КВИ.

Как и прежде, в основном подвержено заражению КВИ активное население от 20 до 70 лет, составляющие 76% от общего количества заболевших.

За последние 14 дней из 9590 больных КВИ больше всего зарегистрировано КВИ среди неработающего населения – 34%, работников различных ТОО, ИП, АО – 23,6% , пенсионеров – 17,6%, школьников – 6,8% и среди детей дошкольного возраста – 4,7%. Общая доля перечисленных категорий населения составила 87%. Среди остальных категорий населения зарегистрировано от 0,1 до 2% заболевших, которые в сумме составляют 13%.

По вероятным местам заражения, на которые указали больные при опросах, стабилизировались на уровне 10,7% заражения на рынках, на уровне 28,1% - на объектах торговли. На объектах общепита заражаемость остается на уровне 5%.