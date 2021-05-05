Antikor и Казахфильм объединили усилия в противодействии коррупции

Основным инструментом обеспечения добропорядочности организаций является эффективная деятельность независимых комплаенс-служб, - такие вопросы поднимались на встрече руководства АО "Казахфильм" имени Ш.Айманова и Антикоррупционной службы Алматы, сообщает zakon.kz.

Впервые в сфере культуры Казахстана внедрена комплаенс-служба. Так, в "Казахфильме" определено подразделение, исполняющее функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которого является обеспечение соблюдения организацией и работниками законодательства о противодействии коррупции.

В ходе встречи президент "Казахфильма" Акан Сатаев представил антикоррупционному ведомству комплаенс-офицера, функцией которого является предупреждение и профилактика коррупционных проявлений в организации.

Наличие комплаенс-служб в компаниях, на мой взгляд, как законодательное закрепление является большим успехом в противодействии коррупции. Этот механизм очень важен при принятии мер по упреждению негативных возможных последствий. Считаю, что комплаенс-служба - это своего рода "агенты перемен". Акан Сатаев

Кроме того, в рамках встречи заключена договоренность о взаимном сотрудничестве как в рамках формирования антикоррупционной культуры, принципов добропорядочности и честности, так и о ближайшем проведении внешнего анализа коррупционных рисков, как одного из важнейших превентивных механизмов, который будет способствовать предупреждению нарушений.

Современная антикоррупционная политика страны делает ставку на превентивные механизмы. В свою очередь, как уполномоченный орган, мы всецело готовы оказать консультационную и методологическую превентивную помощь "Казахфильму" для эффективного функционирования комплаенс-службы. первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат