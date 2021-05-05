Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов сообщил, что Ashyq снова доступен в AppStore, сообщает zakon.kz.

В Штатах уже наступило утро, коллеги из Apple оперативно отреагировали – аккаунт разработчика разблокирован и Ashyq можно снова скачать в AppStore! - написал он на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил пользователей "за терпение и понимание".

Спасибо Vitaliy Pustovoitenko за оперативное решение проблемы. И еще раз приношу свои извинения за доставленные неудобства, - пишет вице-министр.

По его данным, общее количество пользователей Ashyq превысило 720 тыс.

За вчерашний день приложение помогло выявить 75 COVID-положительных посетителей объектов бизнеса и культуры, - заключил Турысов.

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