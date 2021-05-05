Внесены изменения в постановление о карантине в Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев внес изменения и дополнения в свое постановление №5 от 4 февраля "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, 1) подпункт 15) пункта 1 санврач поручил дополнить следующим абзацем:

15) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума", "тарауих", "айт" намазов и "ауыз ашар", а также торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК №67. Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека.

Также санврач постановил признать утратившими силу постановление №14 от 27 апреля.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 6 мая, - говорится в постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.