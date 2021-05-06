Какие знаки зодиака смогут резко разбогатеть в последний месяц весны

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые смогут резко разбогатеть уже в мае, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", астролог перечислил знаки зодиака, которым последний месяц весны обещает принести особую удачу в денежном плане.

Близнецы

По словам Глобы, если проявить упорство и приложить старание, все усилия окупятся. Главное – не сдаваться и не терять надежду. Также представителям этого знака зодиака не стоит бояться попробовать себя в новом деле или новой области.

Рак

Ракам, как отметил астролог, звезды рекомендуют быть максимально осторожными. Если не рисковать и растрачивать их понапрасну, с деньгами все будет отлично. Также, по словам Глобы, в мае представителям этого знака могут поступить несколько перспективных предложений, которые в будущем принесут хорошую выгоду.

Дева

Представители этого знака, как отметил астролог, могут рассчитывать на прибыль и новый источник дохода, но им не рекомендуется проявлять высокомерие. Также астролог Девам рекомендует не отказываться от дружеской помощи.

Водолей

По словам астролога, представители этого знака также получат в мае возможность хорошо заработать, но для этого нужно расставить приоритеты, навести порядок в голове и делах. Как отметил Глоба, лучше всего начать с самого простого, а затем перейти к сложным задачам.