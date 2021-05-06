Британия направит два корабля в Ла-Манш на фоне угроз со стороны Франции

Власти Великобритании направят два сторожевых корабля к острову Джерси в проливе Ла-Манш после угроз со стороны Франции оставить его без электроэнергии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенного в среду по итогам его телефонного разговора с главным министром данной коронной территории Соединенного Королевства Джоном Ле Фондре.

В Лондоне отметил, что британский премьер Борис Джонсон уже провел переговоры с властями Джерси на тему возможной блокады острова со стороны Франции. В ходе встречи Джонсон призвал избегать напряженности в отношениях сторон.

Также Джонсон заявил о "непоколебимой поддержке Джерси".

Он сказал, что любая блокада будет абсолютно не обоснована. В качестве меры предосторожности Великобритания направит два сторожевых корабля прибрежного действия для мониторинга ситуации, — говорится в сообщении.