Названа лучшая вакцина от COVID-19

Эксперты Всемирного конгресса вакцин-2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом говорится на сайте Всемирного конгресса вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021), который проходит в онлайн-формате из-за пандемии.

На форуме препарат американской компании Moderna победил в категории "Лучшая вакцина от COVID".

В шорт-лист награды "Лучшая вакцина от COVID" также вошли российская вакцина "Спутник V" от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Препарат от Pfizer и BioNTech при этом "получила весьма высокую оценку". По какому принципу выбирались победитель и финалисты не сообщается.