"Челси" обыграл "Реал Мадрид" и стал финалистом Лиги чемпионов

"Челси" уверенно обыграл мадридский "Реал" (2:0) в рамках второго матча полуфинала Лиги Чемпионов и вышел в финал турнира, сообщает zakon.kz со ссылкой на СпортНавины.

Победу "синим" обеспечили точные удары Тимо Вернера (28 минута) и Мэйсона Маунта (85 минута).

"Аристократы" пробились в финал турнира впервые с 2012 года. Тогда клуб выиграл свой первый трофей ЛЧ победив в серии послематчевых пенальти мюнхенскую "Баварию".

В решающем матче турнира лондонский клуб встретится с другим английским грандом - "Манчестер Сити", который в полуфинале выбил из борьбы французский "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что финальный матч состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени "Ататюрка".

В прошлом году главный тренер лондонского клуба Томас Тухель, на тот момент возглавлявший ПСЖ, также сыграл в финале Лиги Чемпионов, в котором его команда минимально уступила мюнхенской "Баварии" (0:1). Таким образом он стал первым тренером, который подряд вывел две разные команды в решающий поединок самого престижного европейского турнира.