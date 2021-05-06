Пентагон пообещал следить за планами РФ и Китая по созданию лунной станции

Власти Соединённых Штатов намерены внимательно следить за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл.

Мы будем внимательно следить за этим, - сказал он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Ранее Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Страны совместно разработают дорожную карту создания станции, а также будут вести тесное взаимодействие при проектировании, реализации и эксплуатации проекта, указано в сообщении. Кроме того, стороны будут содействовать сотрудничеству по созданию станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран.