Неутешительный прогноз о сексе через 10 лет дала Малышева

Телеведущая Елена Малышева рассказала о том, каким будет секс через 10 лет, сообщает zakon.kz.

Как отмечает доктор, уже сейчас каждое новое поколение в развитых странах занимается сексом все меньше. По мнению ученых, виноваты в этом зависимость от гаджетов, хронический стресс и эпидемия депрессии.

1. Заниматься любовью можно будет на расстоянии

Ученые считают, что скрасить разлуку влюбленным помогут костюмы сверхправдоподобной виртуальной реальности: они будут имитировать прикосновения.

2. Появятся секс-роботы

Несмотря на то, что заняться сексом с роботом можно и сейчас, но пока что это довольно сомнительное мероприятие. Но в будущем все изменится: кукол сделают более естественным, научат реагировать на ласки и добавят интеллект. Некоторые исследователи даже уверены, что к 2050 году люди будут влюбляться в роботов и относиться к ним, как к полноценным партнерам.

3. Порно практически перестанет отличаться от реальности

Канадский научный фантаст Роберт Сойер обещает, что порнография выйдет на совершенно иной уровень. Можно будет отсканировать тело голливудской звезды и наложить его на движения порноактера. А видео­очки в сочетании с мозговым имплантатом сделают так, что у вас будет абсолютно правдоподобный секс.

4. Мы сможем выбирать себе эрогенные зоны

Невролог Сэнди Стоун из Университета Техаса уверена, что совсем скоро ее коллеги смогут искусственно создавать эрогенные зоны в любой части тела. Никаких операций, всего одна гормональная инъекция.

5. Моногамия исчезнет (но это не точно)

Ученые обещают увеличить продолжительность жизни до 100–120 лет – и это будет удар по моногамным отношениям. По прогнозам, люди переключатся на режим браков длительностью 3–7 лет. За 120 лет мини-браков у человека будет так много, что мы начнем воспринимать расставание как что-то естественное и закономерное.

6. Оргазм будет происходить из головы в буквальном смысле

Представьте: вам в мозг вживляют электрод, нажимают на кнопочку…, и вы получаете оргазм! Впрочем, опыт на крысах 1953 года показал, что это так себе изобретение: грызун, которому подключили электрод в центр удовольствия, буквально заоргазмировал себя до смерти. Животное отказывалось есть и пить, а только жало и жало на кнопку.