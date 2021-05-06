Курс доллара снова подрос

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,99 тенге (+0,27), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,5-429 тенге, евро – 512-512 тенге, рос. рубль - 5,6-5,76 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 6 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,23%, составив $65,70 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне повысились на 0,23% — до $69,12 за баррель.