Сколько получила супруга Гейтса при разводе

Развод Билла и Мелинды Гейтс может стать самым дорогим в истории, сообщает zakon.kz.

СМИ уже предположили, что придется делить супругам, но пока жена основателя Microsoft получила ценные бумаги общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов.

По информации, указанной в отчетах для комиссии по ценным бумагам и биржам США, супруге одного из богатейших людей мира перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании, оцениваемые в 1,5 миллиарда долларов, а также доля в крупнейшем американском автодилере Autonation на 300 миллионов долларов, - говорится в сообщении Lenta.ru.

Стоит отметить, что раздел имущества супругов пока не закончен.

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. По словам предпринимателя, данное решение было совместным. При этом оба супруга будут работать в основанном ими фонде.