Токаев посмертно наградил пожарного из Аксу

Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил пожарного Арыстанбека Машрапа, погибшего при исполнении служебного долга в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева командир отделения пожарного поста № 12 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области Арыстанбек Машрап посмертно награжден государственной наградой - Орденом "Айбын" ІІІ степени, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Орден вручил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин отцу погибшего бойца Кабзолдину Дулату Машраповичу.

Трагедия произошла 25 февраля 2021 года в городе Аксу Павлодарской области, где при тушении пожара в жилом доме погиб Арыстанбек Машрап.

Сержант гражданской защиты Машрап служил в органах гражданской защиты с 2018 года.