Модную блогершу нашли мертвой

Под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней Кристины Журавлевой, которая вела популярный блог о моде, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, тело девушки было найдено в лесополосе еще в середине апреля, но личность погибшей установили только сейчас. Ею оказалась Кристина Журавлева, которая вела в Instаgram популярный блок о моде и стиле.

Девушка пропала 5 апреля. Подписчики и друзья Кристины забили тревогу, когда девушка перестала публиковать записи на странице. По предварительным данным, близкие не обращались с заявлением о пропаже девушки ни в полицию, ни к волонтерам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели девушки.