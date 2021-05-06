Токаев: Казахстан – страна, которая хочет мира и стабильности

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов. Ряд военнослужащих и сотрудников правоохранительных был награжден орденами и медалями, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Поздравив участников мероприятия с Днем защитника Отечества и Днем Победы, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что оба праздника, олицетворяющих героические традиции нашего народа, отмечаются в нынешнем году под эгидой 30-летия Независимости.

Высшие ценности нашего суверенитета – территориальная целостность и мир на нашей земле. Эти ценности защищают наши Вооруженные силы. За годы Независимости благодаря Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву мы сформировали сильную оборонную систему нашего государства, оснастили армию, подняли боевой дух военнослужащих, отточили их профессиональные навыки. Сегодня армия – это прочный щит страны, незыблемая опора нашей Независимости, - уверен Президент.

Как подчеркнул глава государства, Казахстан – страна, которая хочет мира и стабильности, однако мы можем противостоять любым действиям, которые угрожают национальным интересам, в том числе в условиях участившихся в мире конфликтов.

Эксперты полагают, что нынешнее противостояние между сверхдержавами сопоставимо с ситуацией в годы холодной войны. Конфликты возникают в странах СНГ, в том числе в соседних с нами странах. К старым спорам добавились новые, ситуация ухудшается, и это нас беспокоит. Поэтому мы не должны самоуспокаиваться, в деле национальной обороны нужна железная дисциплина. Армия и все силовые структуры всегда должны быть готовы к отражению внешних угроз, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что в условиях глобальных катаклизмов и геостратегической нестабильности в мире роль военнослужащих многократно возрастает. Сегодня Казахстан является признанным донором региональной и международной стабильности. Военнослужащие успешно выполняют поставленные задачи в рамках миротворческих миссий ООН, сотрудники органов нацбезопасности безупречно провели спецоперацию "Жусан". Последовательно совершенствуется деятельность полиции и прокуратуры.

По моему поручению началась реформа правоохранительной системы. Ее эффективная реализация значительно повысит уровень доверия к институтам власти, обеспечит укрепление правопорядка и социальной справедливости в обществе. Для усиления обороноспособности государство уделяет пристальное внимание боевой готовности и оснащению Вооруженных сил. В войска на системной основе поступают самые современные образцы вооружения и военной техники. Поэтапно повышается уровень заработной платы и социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Всесторонняя поддержка людей в погонах всегда будет одним из ключевых приоритетов государства, - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что в стране немало профессионалов, посвятивших свою жизнь службе Отечеству. По его словам, сегодняшнее чествование является проявлением искреннего уважения ко всем военнослужащим и сотрудникам силовых структур.

На вас равняется наша молодежь, для которой ваши доблесть и патриотизм служат примером для подражания. Уверен, сегодняшние высокие государственные награды придадут вам новые силы для безупречной службы Родине, - отметил Президент.

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