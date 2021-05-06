Депутаты Семея поддержали проект строительства полигона ТБО

В Семее не утихают страсти вокруг полигона твердо-бытовых отходов. Вопрос рассматривался на внеочередной девятой сессии городского маслихата.

По данным Altaynews.kz, о том, что Семею необходим новый полигон ТБО, обсуждается на протяжении нескольких лет.

Напомним, в феврале 2020 года Семей вошел в программу ЕБРР "Зеленые города". В городе предполагается реализовать проект по модернизации системы управления ТБО.

Но сначала нового года вокруг этого вопроса возникают жаркие дискуссии. Причем, спорят все – как горожане, так и депутаты и общественники.

О новом проекте на сессии маслихата рассказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Руслан Сергазин.

Согласно разработанному технико-экономическому исследованию, общая стоимость проекта составляет 6,8 миллиарда тенге. Из этой суммы исключены мероприятия, реализуемые с ТОО "Оператор РОП", на сумму 1,6 миллиарда тенге. В итоге окончательная стоимость проекта составила 5,2 миллиарда тенге. Из них займ ЕБРР − 3,8 миллиарда тенге. Условия кредитования ЕБРР – кредит сроком на 13 лет. Льготный период – три года.

На сегодняшний день в Семее действует полигон захоронения твердых бытовых отходов площадью 69,1 гектара. Исчерпан ресурс действующего полигона ТБО, так как полигон действует с 1960-х годов. Он не соответствует экологическим и санитарным нормам. Есть риски для окружающей среды и здоровья населения из-за загрязнения почвы и грунтовых вод. Полигон не огражден по периметру, сортировка мусора ограничена ручной сортировочной системой, − рассказал руководитель отдела.

В рамках проекта планируется строительство нового санитарно-технического полигона в соответствии с международными нормами, с интегрированным комплексом механическо-биологической обработки отходов мощностью 100 тысяч тонн в год. Для этой цели выделен земельный участок площадью 100 гектаров. Также предусмотрена модернизация и расширение сети пунктов сбора ТБО, закрытие и рекультивация существующего полигона согласно всем санитарным нормам.

Также Руслан Сергазин сообщил, что согласно финансовой модели проекта ЕБРР: во втором полугодии 2021 года – 254 тенге с человека в месяц, в 2023 году тариф составит 319 тенге, а в 2025 году – 456 тенге с человека. Рост тарифа для населения не будет превышать 20% в период 2023-2028 годов, оставшиеся годы тариф сохранится на уровне инфляции. Поддержка акимата области и города позволяет сгладить необходимость единовременного роста тарифа для потребителей за счет покрытия части расходов на обработку и захоронение ТБО из бюджетных средств.

Однако, мнения народных избранников разделились. Перебивая друг друга, депутаты спорили, не слушая оппонентов.

Вы не пробовали посчитать тариф на ввоз и захоронение отходов и тариф с населения? Одни цифры не соответствуют другим. Цифры говорят о том, что полигон будет принимать по таким ценам, а население будет платить столько-то, их недостаточно для того, чтобы оплатить ввоз этих отходов на полигон, − возразил депутат Рафаил Хазипов.

Руслан Сергазин сообщил, что эта разница будет возмещаться из бюджетных средств. То есть за сбор и транспортировку мусора в 2023 году горожане будут платить 319 тенге, а обработка и захоронение будет субсидироваться за счет бюджета.

Этот проект нужен нашему городу, нашему населению. Я считаю, что мы должны проголосовать за этот проект, − предложил депутат Асеткан Дускужанов.

Мнения депутатов разделились, в итоге за проект в целом проголосовало большинство народных избранников.

Напомним, на днях заместитель премьер-министра Роман Скляр на заседании Правительства разъяснил ситуацию с новыми тарифами на сбор и переработку твердо-бытовых отходов:

В рамках финансовой модели технико-экономического исследования консультантами ЕБРР предложены три варианта роста тарифа для населения (40%, 30% и 20%). В ходе изучения вопроса акиматом Восточно-Казахстанской области выбран наиболее оптимальный вариант, с ростом тарифа для населения не более 20% в год в период с 2023 до 2025 года. После 2025 года рост тарифа будет рассматриваться на уровне инфляции, или 5-6%. В 2023 году тариф для семейчан составит 320 тенге.К 2025 году – 456 тенге.