Дочь Алсу перепела хит Егора Крида

13-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова перепела песню Егора Крида "Голос", сообщает zakon.kz.

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Фанаты в комментариях к видео отмечают Егора Крида.

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. Результаты были аннулированы после того, как были обнаружены накрутки голосов зрителей в пользу Микеллы Абрамовой. Тогда же руководство телеканала приняло решение провести финал конкурса повторно. Согласно данным расследования, голосование за победительницу велось в автоматическом режиме. Таким образом она получила около 30 тысяч звонков и восьми тысяч СМС-сообщений. В суперфинале, прошедшем в 2019 году, Абрамова набрала 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял казахстанец Ержан Максим. За него проголосовали 27,9 процентов зрителей.

19 июня 2019 года вышла в свет совместная песня финалистов российской версии проекта "Голос. Дети" Ержана Максима и Микеллы Абрамовой. Поклонники высоко оценили композицию, особенно ведущую роль Ержана в этом дуэте.