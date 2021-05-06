Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Уилла Смита

Несколько дней назад американский актер Уилл Смит сообщил подписчикам о "худшей физической форме", сообщает zakon.kz.

Признаюсь вам честно, я в худшей физической форме за всю свою жизнь, — написал Смит в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith)

В свою очередь, российский юморист Гарик Харламов поддержал располневшего Уилла Смита.

Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали! - отметил шоумен.

Русскоязычные пользователи дружно отреагировали на это предложение. Теперь в комментариях у Смита можно найти множество рецептов и пожеланий.