Какая погода ожидает алматинцев, шымкентцев и астанчан на праздничные дни

Синоптики предоставили прогноз погоды на 7-9 мая, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

7 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 18-20 тепла.

8 мая переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 тепла, днем 21-23 тепла.

9 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 18-20 тепла.

Алматы

7 мая увеличение облачности, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 20-22 тепла.

8 мая переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, днем порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 23-25 тепла.

9 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 тепла.

Шымкент

7 мая переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.

8 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 26-28 тепла.

9 мая переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 тепла.