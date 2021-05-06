Антикоррупционная служба Алматы поздравила ветеранов войны с Днем Победы

Руководство и коллектив департамента поздравили с наступающим праздником ветеранов, которые на полях сражений приближали Победу, не щадя своих жизней, передает zakon.kz.

Соблюдая все меры карантинного режима, коллектив Антикоррупционной службы посетил участников Великой Отечественной войны.

Дорогие ветераны! Вы героически сражались в ожесточенных боях, вы мужественно переносили все тяготы и лишения военных лет, вы хотели, чтобы мы жили в мире и согласии. Спасибо вам за Победу, за вашу беззаветную любовь к Родине! - сказал руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров, вручая подарки.

Ветераны в свою очередь выразили благодарность за внимание.

Большое спасибо за то, что поддерживаете нас, не забываете. Мы живем в миролюбивой стране, где нам спокойно, и это радует. Дай бог, чтобы и в дальнейшем мы жили в мире и согласии, - поделился ветеран Зулхарнай Сеилов.

"Вы прошли кровопролитную войну, которую знало человечество, вы на глазах теряли друзей, однополчан, соратников. И вы победили! Мы говорим вам спасибо за мирное небо над головой, за счастье наших детей и внуков. Низкий вам поклон! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни", - отмечается в поздравлениях коллектива антикоррупционного ведомства.